プロ野球のベストナインが25日に発表され、西武のタイラー・ネビン内野手が一塁手部門で初受賞した。現在米国に帰国中のネビンは、球団を通じて「今回の受賞は、日本で野球をやると決断した時にはとても想像できなかったこと。このような名誉ある賞をいただけたことは大変光栄です」と喜びのコメントをした。西武の選手がベストナインを受賞するのは3年ぶり。23、24年と2年連続で「0人」で、球団では西鉄時代の67〜71年の5年