ドル円一時１５６．３４レベル、ドル安とともに円買いも＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時156.34レベルと本日の安値を広げている。足元ではクロス円も安値を広げており、ドル安とともに円高の面も強い。ユーロ円は180.25レベル、ポンド円は205.01レベルに本日の安値を更新している。米株先物が時間外取引で主要３指数いずれもマイナス圏で推移している。前日ＮＹ市場での株高に調整が入る格好となっている。