11月25日午後6時1分頃、地震がありました。震源地は、熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は5.7と推定されます。この地震で熊本県産山村で震度5強を観測した。高知県内の震度は以下の通りです。＜震度2＞宿毛市黒潮町＜震度1＞土佐清水市四万十市四万十町大月町三原村安芸市芸西村高知市南国市香南市この地震による津波の心配はありません。