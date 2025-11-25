東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 25894.55（+178.05+0.69%） 中国上海総合指数 3870.02（+33.26+0.87%） 台湾加権指数 26912.17（+407.93+1.54%） 韓国総合株価指数 3857.78（+11.72+0.30%） 豪ＡＳＸ２００指数 8537.05（+11.95+0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85011.44（+110.73+0.13%） ２５日のアジア株は総じて上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー