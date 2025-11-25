Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースすることが決定した。2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞は、自身2度目の全国6大ドームツアーの開催であり、歴史上ソロアーティストとして