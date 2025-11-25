ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに７５ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%） ドイツ2.695 フランス3.448（+75） イタリア3.445（+75） スペイン3.2（+51） オランダ2.842（+15） ギリシャ3.31（+62） ポルトガル3.041（+35） ベルギー3.22（+53） オーストリア2.987（+29） アイルランド2.904（+21） フィ