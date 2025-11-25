ソシエダBでプレーするU-22日本代表DF喜多壱也が24日、ラ・リーガ2部第15節のバジャドリー戦に先発出場し、無失点に抑える活躍で今季5勝目に貢献した。ソシエダBは今季からラ・リーガ2部に昇格。1部昇格を目指すトップチームが並ぶ中でも、現在13位と健闘を見せているなか、ロス五輪世代の喜多が着実に存在感を増している。喜多は今夏、京都サンガF.C.からソシエダBに加入。9月下旬から10月上旬にかけてU-20日本代表としてU-20