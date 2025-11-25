今から6年前の2019年4月、東京・池袋で高齢者が運転する車が暴走して起きた事故で、妻と3歳の長女を亡くした男性が、11月25日に徳島市で講演を行い、「自分と同じような思いをする人をなくしたい」と訴えました。この講演会は、市民の人権意識を高めてもらおうと徳島市が開きました。25日に講師を務めた松永拓也さんは、2019年4月、東京・池袋で高齢男性が運転する車が暴走し2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、妻の真菜さんと