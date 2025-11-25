熊本県で震度5強を観測した地震は2016年に起きた熊本地震と関連する可能性があると専門家が指摘しました。今回の地震について、東京科学大学地震学研究室の中島淳一教授は「断層の滑り方が横ずれ型で、2016年に発生した熊本地震と同じタイプだ」と分析しています。中島教授は、詳細の調査が待たれますが、「熊本地震と同じく内陸、そして浅いところで発生しているため、熊本地震と関連した地震の可能性がある」と話しています。