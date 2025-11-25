中国各地では当局の意向を受けたとみられる日本映画の公開延期や日本人歌手のコンサートの中止が相次いでいますが中国外務省の報道官は25日、「原因は高市総理大臣の発言にある」と主張しました。中国各地では、高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、日本映画の公開延期や日本人歌手のコンサートなど日本に関連するイベントの中止が相次いでいますが、これらの大半は中国当局や当局の意向をくんだ中国の主催者側の判断によるものと