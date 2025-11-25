2026年2月23日上演される『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』で、碇シンジ役を歌舞伎俳優の上村吉太朗が務めることが発表された。【写真】どんな「エヴァ」になるのか？『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』ビジュアル本作は、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年企画の集大成として、横浜アリーナにて3日間にわたり開催されるシリーズ初となるフェスイベント「EVANGELION：30＋； 30th ANNIVERSARY OF EVANG