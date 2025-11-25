官庁街に近い秋田市八橋の住宅の敷地内にクマが25日朝から3時間余りとどまり続け、市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲しました。住人のスマートフォンには庭にいるクマの姿がはっきりと映し出されていました。住宅の庭にとどまるクマ。その姿を住人がスマートフォンのカメラでとらえていました。現場は住宅密集地の一角で、ソユースタジアムや県立体育館がある八橋運動公園の近く、秋田市役所からも600メート