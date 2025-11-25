「X‐MEN」シリーズや昨年の『デッドプール＆ウルヴァリン』でウルヴァリンを演じたヒュー・ジャックマンが、同役復帰について聞かれ、「絶対ないとは絶対言わない」と含みのある答えを返した。来年公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『Avengers: Secret Wars（原題）』出演に希望が持てそうだ。【動画】ヒュー・ジャックマン、『デッドプール＆ウルヴァリン』特大ヒットの知らせに涙Entertainment Weeklyによると、