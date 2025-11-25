KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは、Amazon.co.jpにて12月1日23時59分まで開催されている「Amazonブラックフライデー」セールにおいて、最新の美容、健康関連商品や、この冬にピッタリの話題の製品などを中心とした計22アイテムを、限定クーポンおよびポイント還元によって最大50％オフの特別価格で販売している。●最新テクノロジーを用いた科学的アプローチ同社は、元ReFa（リファ）の統括が立ち上げた美容・健康に関連する製品を開