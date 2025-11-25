今節のボートレース浜名湖は準優3個制の6日間開催。前検が25日に行われた。今年1、9月と当地を連覇中の吉田俊彦（47＝兵庫）は、機連対率41％と実績まずまずの13号機を引いたが「出足がなさ過ぎる」と思案顔。「握り込みや行き足からスリットの足は悪くないけど、回ってからが全然駄目。ボートの勝率が低いのもどうか。まずはペラからやっていく」と足早にペラ調整室に向かった。前操の上野真之介も「伸びに寄り過ぎている」