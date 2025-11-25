◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）＝２５日、栗東トレセン今年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は栗東・坂路を２回登坂。スムーズな身のこなしで駆け上がり、明日の追い切りに備えた。斉藤崇調教師は「金、土、日曜と今日（団野）大成に乗ってもらって、だいぶ動けるようになっています。良くはなっているかな」と評価した。オーナー