Ｊ１のＧ大阪は２５日、ダニエル・ポヤトス監督が契約満了により今季で退任することを発表した。なお、コメントは今季終了後に掲載するという。スペイン出身のポヤトス監督は、エスパニョール、Ｒマドリードのアカデミーなどの監督を務め、２１年に当時Ｊ１の徳島の監督に就任。２シーズン務めた後に、２３年からＧ大阪の監督になった。就任１年目は１６位と苦戦したが、昨季は４位で現在参戦しているアジア・チャンピオンズリ