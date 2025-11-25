日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 20514( 18677) 3月限73(73) TOPIX先物 12月限 22209( 21916) 日経225ミニ 12月限242359(242267) 1月限 11369(61