大さん橋から望む「ハイライト・オブ・ヨコハマ」（昨年の様子） 横浜市で「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」がまもなく開催される。期間は12月4日（木）～12月30日（火）。 横浜が誇る国内最大級のイルミネーションイベント。街全体が光と音楽で連動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」は、横浜都心臨海部の歴史的建造物やビル群、港の水際線など、過去最大の46施設が参加す