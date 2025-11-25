日経平均株価 始値49113.82 高値49182.32 安値48511.95 大引け48659.52(前日比 +33.64 、 +0.07％ ) 売買高24億5859万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆1958億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は小反発、米株高も朝高後に値を消す展開に ２．米株市場では半導体など買われ、ナスダック指数急