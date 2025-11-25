クマ役の教員から背を向けずに後ずさる練習をする児童ら＝25日午後、宮城県加美町クマの人的被害が相次ぐ中、子どもたちの安全を守ろうと、宮城県加美町教育委員会は25日、町立鹿原小で特別授業を開いた。クマの生態に詳しい県職員が遭遇した際の対処法を解説し「正しく知って、正しく恐れて」と3〜6年生の11人に呼びかけた。授業では動画やイラストを使って、クマの大きさや好きな食べ物、人を襲う理由などを紹介。児童は実際