※この記事は2025年8月5日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、8月5日のカージナルス戦に1番・指名打者で先発出場した。 1回裏の第1打席は空振り三振。3回裏の第2打席はセカンドゴロ、6回裏の第3打席は空振り三振に倒れた。 そして9回裏の第4打席。大谷のバットは初球を捉え、ライトへのヒットを放った。 ノーアウト1塁とサヨナラのチャンスを作るも、チームはあと一歩及ば