スペイン出身のポヤトス監督、指導歴にはレアル・マドリードU-18監督もガンバ大阪は11月25日、ダニエル・ポヤトス監督が契約満了に伴い、2025シーズン限りで退任することを発表した。監督のコメントについては、2025シーズン終了後に改めて掲載される予定だ。スペイン出身のポヤトス監督は、2008年から2012年にかけてRCDエスパニョールのU-15、U-17、U-19の監督を歴任。その後、2012年から2014年まではバーレーン代表のU-19、U