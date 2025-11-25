記者会見する石川県の馳浩知事＝25日午後、石川県庁石川県は25日、県内の一般家庭向けの水道基本料金を2カ月分無償化する方針を正式発表した。約17億円を2025年度一般会計の補正予算案に計上。長引く物価高に伴う家計負担を軽減させる狙いで検討を進めていた。他の都道府県では、東京都で今夏に一般家庭向けに4カ月無償化した例がある。石川県によると、約50万世帯が対象となる見通し。基本料金の額は県内19市町ごとに異なるが