コメ価格の高騰で、消費者が購入する銘柄米の容量がより少量化していることがわかった。東芝デジタルソリューションズが２５日、レシートデータに基づく購買動向の分析結果を発表した。２キロ・グラムや５キロ・グラムの購入数が増加した一方で、１０キロ・グラムは減少した。９月１日から１０月１５日で、東芝グループで展開する電子レシートサービス「スマートレシート」を利用する約２７０万人のレシートデータを分析した。