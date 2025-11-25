熊本県阿蘇地方の地震を受け、県が設置した災害警戒本部＝25日夜、熊本県庁25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さは9キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.8だった。同県阿蘇市と大分県竹田市でも震度5弱を観測した。その後も地震が続いた。津波の心配はない。産山村や地元消防によると、村内の県道で落石があり、通行中の車両に接触したが、けが