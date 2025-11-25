Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２７）が２５日、都内で「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ２０２５」のフォトコールに登場した。美しいワインレッドのセットアップで登場。大みそかにはＮＨＫ紅白歌合戦にも初出場。来年の目標について「具体的ですがインスタグラムでのフォロワー２００万人を目指そうと思います。グループとしては紅白歌合戦に出させてもらうので、来年も出させてもらえるように。あとはグループで富