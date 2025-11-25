【モデルプレス＝2025/11/25】女優の矢田亜希子が10月24日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。【写真】46歳美人女優、ファン絶賛の新ヘア◆矢田亜希子、ヘアカットでイメチェン矢田は「伸びた分切ってもらいました！！」とヘアカットを報告。鎖骨の位置ほどの長さだった髪を肩のあたりまでで切り揃えた姿を、レザーのジャンパーにデニムパンツというカジュアルな装いとともに披露した。◆矢