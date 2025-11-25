【モデルプレス＝2025/11/25】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が11月24日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】47歳元女子レスリング選手、可愛らしさ増したおしゃれヘア◆浜口京子、新ヘア公開浜口は「美容室に行って、私の過去1番か2番くらいの短さの前髪にしていただきました！」と報告。前髪は額が見えるほどのショートバングで、後ろ髪をサイドに流した新しいヘアスタイルを披露した。