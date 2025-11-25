シャオミ・ジャパンは、最大200Hzの超高速リフレッシュレートを実現した「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」を、2025年11月21日（金）より販売開始します。 「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」 記事のポイント リフレッシュレート最大200Hzで、動きの速いゲームプレイ中もなめらかに再生します。27インチと23.8インチの2機種をラインナップするので、プレイスタイルやゲームのジャンルに合わせて選ぶことが可能です。