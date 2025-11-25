【モデルプレス＝2025/11/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のダヒョン（DAHYUN）が11月24日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが輝く衣装姿を公開した。【写真】K-POPトップアイドル、ノースリ＆ミニボトムスで美肌◆ダヒョン、抜群のスタイル際立つ衣装姿披露ダヒョンは、ピアノや帽子などの絵文字を添え、衣装に身を包んだ姿を投稿。襟付きのノースリーブトップスと透け感のあるレースがあしらわれた