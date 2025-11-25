ユニットコムは11月25日、同社周辺機器ブランド「パソコン工房セレクト商品」における新製品として、「31in1 精密ドライバーセット（型番：UNI-TL04）」を発売した。価格は1,280円。パソコン工房、31種類の精密ドライバーセット - 1,280円30個のドライバービットと、延長ロッド1本を組み合わせたドライバーセット。さまざまなネジに対応でき、パソコン、時計、メガネ、玩具など様々なメンテナンスに利用できるという。ビットはマグ