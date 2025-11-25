SGグランプリ（12月16〜21日、住之江）出場への最終関門となるSG「第28回チャレンジカップ」が、ボートレース福岡で25日に開幕した。賞金ランク14位（25日終了時点）につけている佐藤翼（37＝埼玉）は5コース発進となった3Rで6着。だが、後半10Rを2コースから捲って、初戦の大敗を挽回した。「前半は調整を失敗して何もなかったけど、後半は良かったと思います。行き足系が良かったし、直線の安心感やターンのフィット感があ