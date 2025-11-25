VAIOは11月21日、14型モバイルPC「VAIO SX14-R」の本体カラーに、新色「ファインレッド」を追加した。直販「VAIOストア」限定色として提供し、同日から選択可能となっている。標準構成時の価格は249,800円。「VAIO SX14-R」の新色ファインレッドVAIO SX14-Rは14型ディスプレイを搭載しながら1kg前後の重さを実現した高性能ノートPC。これまでの標準のカラーはファインブラック、ブライトシルバー、ディープエメラルド、アーバンブ