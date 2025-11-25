メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年11月25日午後6時01分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県、三重県内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5強を観測したのは熊本県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．７と推定されます。 全国で震度5弱以上を観測した地域