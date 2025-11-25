三豊市役所 任期満了に伴う香川県三豊市の市長選挙（2026年1月18日告示、25日投開票）の立候補予定者説明会が25日行われました。現職1陣営が参加しました。 また、市長選と同じ日程で行われる市議会議員選挙（定数20人）の説明会には33陣営（現職19人新人14人）の立候補予定者や関係者らが出席。（うち1人は資料の持ち帰りのみ） 説明会では、三豊市選管事務局の職員らが選挙運動での注意点などを説明しました。