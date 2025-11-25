今年日本デビュー20周年を迎えた東方神起が24日、ファンクラブイベントの最終公演を行った。このイベントは2年ぶり、12回目の開催で、東京・神戸で計6万人を動員した。【映像】盛り上がる東方神起のライブの様子またイベントの最後には、海外アーティストとして史上最多となる3度目の日産スタジアム公演を来年4月に開催することを発表した。チャンミン「4月25日、26日、みんな空いてます？」ユンホ「ここでお知らせがあり