午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする強い地震がありました。震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.7と推定されます。各市町村の震度では震度5強が熊本県産山村、震度5弱が、熊本県阿蘇市、大分県竹田市、震度4が、熊本県南小国町、高森町、南阿蘇村などとなっています。震度5強が観測された熊本県の産山村のホームページによると、村の人口は1314人（11月17日現在）。九州のほぼ中央に位置して