原発関連の情報です。原子力規制庁によりますと、この地震で、佐賀県にある九州電力玄海原発、鹿児島県にある九州電力川内原発、愛媛県にある四国電力伊方原発に異常はなく、運転を継続中です。また、この他の原子力関連施設でも異常は認められないということです。