午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇で最大震度5強を観測する地震がありましたが、この地震で、JR九州によりますと、九州新幹線は現在、通常通り運行しているということです。在来線では、大分市と熊本市を結ぶ豊肥本線の一部区間で25キロ以下の徐行運転を実施しているということです。