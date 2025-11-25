毎年恒例となった anan のゲーム特集の第 4 弾をお届けします！ エンタメとして楽しめるのはもちろんのこと、人生を変えるような心震える物語に出合えたり、新たな知識や価値観に触れたり、キャラクターに恋したり、別の人生を擬似体験できたり…ゲームの魅力は無限です。今年も、広がり続けるゲームの世界へご案内します！特集は、今回も、ゲームファンの熱い声や、伝説的クリエイターの創作の裏側を知るインタビュー、注目ソフト