ボーネルンドは11月24日から、小学生と大人向けのプログラムを、ボーネルンド六本木ヒルズ店の親子のためのシェアスペース「親子ラウンジ」にて開始した。ボーネルンド六本木ヒルズ店「親子ラウンジ」ボーネルンド六本木ヒルズ店は、10月のリニューアルオープンにあわせ、親子のためのシェアスペース「親子ラウンジ」を新設した。ボーネルンドのあそび道具で遊びながら親子でゆっくり過ごせるほか、9歳以上なら子どもだけでの利用