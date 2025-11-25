スマホを手放せない子どもが増えている。成蹊大学客員教授の高橋暁子さんは「スマホ依存によって勉強に集中できず、受験に失敗した学生は多い。スマホ・ゲーム・SNSの長時間利用と成績には負の相関関係がある可能性が高いと考えざるを得ない」という――。（第1回）※本稿は、高橋暁子『スマホで受験に失敗する子どもたち』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.