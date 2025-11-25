お笑い芸人・明石家さんまが、21日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』に出演し、“韓国名”を明かす場面があった。【動画】小栗旬＆ハン・ヒョジュが明石家さんまを語る…“仲睦まじい”流ちょう日本語動画Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』から小栗旬、ハン・ヒョジュがゲスト出演。ハン・ヒョジュについて、さんまは「私の憧れの韓国女優さん」と告白し、迎え入れるとメロメロになった