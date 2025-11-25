25日午後、石川県白山市の山あいで成獣とみられるクマ1頭がカキの木に登っているのが目撃されました。けが人は確認されていませんが、クマは現在も木の上に留まっていて、市の職員らが警戒に当たっています。25日午後4時45分ごろ、白山市木滑で近くの食堂の従業員が木に登っているクマ1頭を目撃しました。その後、市の職員が現場をパトロールしたところカキの木の上にクマが居座っていたということです。クマは成獣とみられ、これ