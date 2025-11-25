クマの大量出没が飲食店や酒販店など飲食業界に大きな影響を及ぼしています。秋田市の繁華街でも客足が遠のく一方で、店の経営者からは「我慢するしかない」という声も聞かれました。一方で、あるメニューが人気を集めている店もあります。取材しました。 ■3連休前の金曜日なのに… 4日前の今月21日。北嶋大聖記者「3連休を前にした金曜日で、本来なら多くの人で賑わう通りは人通りがまばらな印象です」県内有数の繁華街