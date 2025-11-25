福井県の杉本達治知事は、職員に送ったテキストメッセージをめぐり、セクシュアルハラスメントの通報を受けたことの責任を取りたいとして、辞職する意向を明らかにしました。福井県・杉本達治知事「本当に申し訳ありませんでした」杉本知事は午後4時から県庁で臨時の会見を開き、県政の混乱を少しでも抑えるため、知事の職を辞することを決意したと述べました。杉本知事は4月下旬、県職員に「不適切な内容のメッセージ」を送ったと