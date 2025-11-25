¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦»³ºêÂÀÍÛÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ÀÌó¶â5500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð900Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö33¡×¡£ÄëµþÂè¸Þ»þÂå¤ÏÊá¼ê¤Ç¡¢Åê¼êÅ¾¸þ¤ÏÂç³Ø1Ç¯¤Î²Æ¡£Åê¼êÎò¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ºÇÂ®149¥­¥í¡¢1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅê¼ê¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½Ð¿È¤ÏÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥°