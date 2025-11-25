11月23日、私はプレミアリーグ第12節のアーセナル対トッテナム戦を取材するため、前者の本拠地エミレーツに足を運んだ。このノースロンドン・ダービー前の順位はアーセナルが首位でトッテナムが８位。今シーズン開幕前、昨季の王者リバプールの連覇を予想するファンやメディアが大半だったなか、今はシーズン序盤から絶好調であるアーセナルの優勝を信じる人が増えている。ここまでの好調の要因は、驚異的な守備力にある。第