ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップが25日に開幕した。悔しい船出となった。福岡水面をこよなく愛する宮地元輝（39＝佐賀）。4、1号艇と持ち味を発揮できる枠番の2走が4、3着に終わった。特に1号艇を勝てなかったことは痛恨だ。「2コースの井口（佳典）さんが良かったので、捲られないようにと思っていたけど、スタートで遅れてしまいました」誰よりも責任感が強い宮地だけに、人気を